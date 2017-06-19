Путин 20 июня встретится с членами Общественной палаты нового состава

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 20 июня встретится в Кремле с членами Общественной палаты VI состава. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. "20 июня 2017 года президент РФ Владимир Путин встретится в Кремле с членами Общественной палаты VI состава", - говорится в сообщении.

В Кремле напомнили, что новый состав Общественной палаты формировался в три этапа: 40 человек были утверждены указом президента 20 марта, 84 - делегированы общественными палатами субъектов Федерации, еще 43 члена были отобраны из 403 кандидатов от некоммерческих организаций путем голосования. 19 июня состоялось пленарное заседание Палаты, на котором новым секретарем был избран Валерий Фадеев. Нынешний состав ОП РФ, обновившийся на две трети, будет работать до 2020 года.