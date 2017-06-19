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Главы МИД РФ и Франции обсудят 20 июня в Москве Сирию, Украину и Ливию

Политика
19 июня, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Как отмечается, стороны обсудят "шаги по налаживанию взаимодействия на антитеррористическом треке", а также "урегулирование наиболее актуальных международных проблем"

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел РФ и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудят 20 июня в Москве ситуацию на Украине, в Сирии, в Ливии. Об этом сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Будут обсуждаться совместные шаги по налаживанию взаимодействия на антитеррористическом треке, состоится обмен мнениями по тематике урегулирования наиболее актуальных международных проблем, включая ситуацию на Украине, в Сирии, Ливии, Сахаро-Сахельском регионе и на Ближнем Востоке, - обратили внимание в министерстве. - Главы внешнеполитических ведомств двух стран также сверят часы по повестке дня Совбеза ООН, в котором Франция и Россия тесно сотрудничают в качестве постоянных членов".

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