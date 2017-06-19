Новый состав Общественной палаты утвердил руководящие органы и обозначил планы работы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Новый, шестой по счету состав Общественной палаты (ОП) РФ в понедельник приступил к работе. На первом пленарном заседании члены ОП избрали руководящие органы палаты - секретаря, его заместителей, утвердили список комиссий и межкомиссионных групп и их председателей.

Общественная палата действует в России с 2005 года. Она избирается каждые три года, ее цели - помогать взаимодействию граждан и общественных объединений с органами госвласти и местного самоуправления для отстаивания интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации госполитики, а также обеспечивать общественный контроль за деятельностью органов власти.

Как сообщила пресс-служба президента РФ, 20 июня с членами ОП в Кремле встретится Владимир Путин.

Палата, сформированная по-новому

За время существования ОП принципы ее формирования несколько раз менялись.

В настоящее время в нее входят 168 человек, отобранных по трем квотам.

Формирование нового состава ОП началось 20 марта, когда был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о формировании первой части палаты из 40 человек. В ходе второго этапа в ОП были делегированы представители региональных общественных палат. Завершился процесс формирования нового состава ОП 6 июня, когда в результате голосования по кандидатам по 14 направлениям общественной деятельности была сформирована третья ее часть.

Согласно статистике, состав палаты обновился на 65%, выросла доля женщин: в прежнем составе их насчитывалось 25%, в новом - 33%.

"В новый состав ОП вошло много людей от отраслевых, общественных и профессиональных организаций - учителей, спортсменов, политологов и так далее. Это и есть представители гражданского общества", - заявлял ТАСС политолог Дмитрий Гусев. По его мнению, в этом "отличие этого состава от предыдущего". Еще одним отличием он считает увеличение в палате количества молодых людей 30-40 лет, то есть находящихся "в самом активном возрасте, когда есть уже и опыт, и желание что-то менять".

Кроме того, наблюдатели неоднократно обращали внимание на усиление экспертного крыла в новом составе ОП РФ.

Лидер независимой экспертизы

Неслучайно члены нового состава палаты заявили о необходимости вывести на новый уровень общественную экспертизу, повысить внимание органов власти к заключениям экспертов.

По словам члена ОП Сергея Рыбальченко, важным направлением деятельности палаты является "общественная экспертиза и оценка регулирующего воздействия управленческих решений". По его мнению, важно, чтобы с мнением экспертов "считались управленцы, те органы, которые принимают решения". "Я буду добиваться, чтобы на наши решения, которые будут приняты в рамках экспертизы, общественного контроля, были соответствующие ответы, которые позволяли бы нам вместе выстраивать диалог и двигаться дальше", - заявил Рыбальченко ТАСС.

Перспективным считают работу ОП на этом направлении и политологи. "В новом формате Общественная палата станет одним из лидирующих независимых экспертных институтов от общества", - заявил ТАСС директор исследовательских программ экспертной группы PieR Александр Серавин.

Он полагает, что во взаимоотношениях ОП и государственных институтов палата будет руководствоваться принципом "критикуешь - предлагай". "Для Общественной палаты, я думаю, это золотой принцип, и я уверен, что они будут его исполнять", - сказал собеседник агентства.

На развитие экспертного направления обратил внимание и секретарь ОП шестого созыва журналист Валерий Фадеев. Главный редактор журнала "Эксперт" и ведущий аналитической программы "Воскресное время" на Первом канале был избран 19 июня на руководящий пост в палате почти единогласно (при двух воздержавшихся, одним из которых оказался он сам).

Фадеев заверил, что к работе в ОП будут привлекаться в том числе эксперты, не вошедшие в новый состав палаты. "Есть разные способы вовлечения в работу Общественной палаты всех специалистов, экспертов, авторитетных людей", - сказал он. Отметив, что при ОП уже есть экспертные советы, секретарь пообещал создавать новые по мере необходимости.

Планы на будущее

В первом интервью в новой должности, которое Фадеев дал ТАСС, секретарь ОП шестого созыва обозначил приоритетные направления работы палаты.

"Палата должна энергично влиять на федеральную повестку дня, здесь лежит ключ. Палата должна выступать с масштабными предложениями и настаивать на том, чтобы эти предложениям обсуждались в Государственной думе", - сказал он.

В этой связи Фадеев отметил важность так называемых нулевых чтений законопроектов в ОП. "Нулевые чтения" чем хороши? Законопроекты [в рамках нулевых чтений] обсуждаются еще до внесения в Государственную думу, и законопроекты бывают весьма принципиального характера", - указал он. "И здесь надо смелее выступать", - считает секретарь ОП.

Он также указал на необходимость усилить деятельность ОП по трем направлениям.

"Я думаю, что три акцента должно быть: это усиление регулярной работы на местах, в частности с региональными общественными палатами", - сказал Фадеев.

Позднее в беседе с журналистами он указал на необходимость усилить независимость общественных палат в регионах. "Некоторые общественные палаты в регионах функционируют очень эффективно. Но большая часть, к сожалению, находится под давлением властей, под давлением губернаторов", - констатировал секретарь ОП, уточнив, что в региональные палаты выбирают людей, "которые не имеют возможности громко и ясно заявлять свое мнение". "Здесь нужна работа по усилению общественных палат регионов", - подчеркнул он, призвав "увеличивать дистанцию между властью и общественными палатами, дистанцию независимости".

На важность этого направления работы ОП указал и проректор по инновациям социальной сферы Российского государственного социального университета Виктор Калинин.

"Вероятно, до марта 2018 года для Общественной палаты одной из важнейших задач будет консолидация общественных палат субъектов Федерации, обеспечение взаимодействия с ними, которое позволит предоставить информацию, проанализировать текущее состояние, настроение избирателей в регионах к марту 2018 года", - предположил он. По его мнению, "благодаря этому в новые стратегические цели развития государства, которые могут быть определены решениями избранного президента, в том числе будут положены рекомендации Общественной палаты".

В качестве второго акцента работы ОП Фадеев назвал социальную повестку. "Палата должна, отталкиваясь от нужд населения, от их интересов, от их прав, влиять на федеральную повестку, особенно сейчас, когда есть проблемы с экономическим ростом, есть проблемы с неравномерностью распределения доходов. Мне кажется, что здесь Общественная палата должна усилить свою работу", - заявил он ТАСС.

"И третий акцент - это не уклоняться от резонансных проблем, особенно в части ущемления прав граждан, на местах в первую очередь, конечно", - пояснил секретарь ОП.

Он также заверил, что будет продолжена практика организации форумов гражданских активистов "Сообщество". "Форум "Сообщество" хорош тем, что он дает активистам возможность собраться, перенимать опыт, распространять опыт. Сюда надо вовлекать и чиновников, и, что еще важно, средства массовой информации. Тогда, мне кажется, можно будет добиться большей эффективности", - сказал Фадеев.

Комиссии палаты

Также на первом пленарном заседании ОП утвердила 19 комиссий, которые будут работать в ее составе, и две межкомиссионные группы.

В частности, решено создать комиссии по физической культуре и здоровому образу жизни; по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения; по экологии и охране окружающей среды; по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами. Также в составе ОП будут работать комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению; по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности; по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию; по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей.

Кроме того, в числе комиссий - по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями (ОНК); по поддержке семьи, материнства и детства; по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; по развитию информационного сообщества и СМИ; по вопросам культуры; по развитию образовании и науки. Члены ОП также будут работать в комиссиях по развитию экономики и предпринимательства; по ЖКХ, строительству и дорогам; по социальной политике; по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО; по развитию АПК и сельских территорий.

Были проголосованы кандидатуры председателей комиссии и их первых заместителей. Так, комиссию по физкультуре возглавила тренер по художественной гимнастике Ирина Винер- Усманова, ее первым замом утвержден тренер по волейболу Владимир Алекно. Главой комиссии по охране здоровья избран кардиохирург Лео Бокерия, комиссии по общественному контролю - Владислав Гриб, по взаимодействию с ОНК - Мария Каннабих, по общественной дипломатии - Елена Сутормина, занимавшая аналогичный пост в предыдущем составе ОП. Певица Диана Гурцкая будет руководить комиссией по охране семьи, политолог Евгений Примаков - комиссией по СМИ, Михаил Погосян - комиссией по образованию и науке, Борис Алешин - по экономике, председатель правления Союза художников Андрей Ковальчук - комиссией по культуре, его первым замом избран режиссер Владимир Хотиненко.

Кроме того, были утверждены две межкомиссионные группы: по этике и регламенту и по подготовке проекта ежегодного доклада ОП о состоянии гражданского общества в РФ

На заседании были избраны заместители Фадеева. Первым замом стал Вячеслав Бочаров, занимавший пост секретаря в предыдущем созыве ОП, замами - Лидия Михеева, в прошлом составе руководившая комиссией по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами, Сергей Орджоникидзе (ранее - первый замсекретаря палаты) и Александр Точенов.

По мнению наблюдателей, новый состав ОП должен вывести ее на новый виток развития.

Так, напомнил Виктор Калинин, Фадеев был одним из тех, кто участвовал "в становлении Общественной палаты", именно при его участии был принят закон об ОП РФ. "Поэтому избрание Валерия Фадеева секретарем Общественной палаты может обеспечить на новом этапе развития этого института реализацию всех тех задач, которые изначально при принятии закона были заложены в конструкцию этого уникального для РФ на современном этапе развития государства общественного института", - убежден он.

В целом приход в ОП ряда ярких общественных деятелей, часть из которых была выдвинута президентом РФ, по оценке эксперта, может "обеспечить для Общественной палаты участие в решении тех задач государственного развития, которые могут быть связаны с новым политическим циклом - после президентских выборов в марте 2018 года".