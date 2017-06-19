Единороссы решили активнее привлекать граждан к партийной деятельности

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Единороссы приняли решение активнее привлекать граждан к партийной деятельности, в том числе к работе в рамках партийных проектов и платформ. Об этом заявил в понедельник журналистам глава Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов по итогам заседания Бюро Высшего совета.

"Все члены Бюро согласились, что надо шире привлекать граждан России в ряды сторонников и занимать их этой деятельностью, смысл которой - формирование образа будущего нашей страны", - сказал политик. По его словам, "именно консолидация гражданского общества для усиления диалога с властью, для участия в формировании будущего образа страны - главная задача партии "Единая Россия" со сторонниками".

Грызлов пояснил, что по уставу единороссов термин "сторонник партии" предполагает написание гражданином РФ заявления о вступлении в ряды сторонников, после чего он попадает в соответствующий реестр. "Таких у нас более 1,7 млн. Но за нас голосовало на выборах в Госдуму 28,5 млн граждан России", - напомнил он. Глава Высшего совета партии убежден, что их также можно считать сторонниками "Единой России".

"Поэтому вопрос (на заседании Бюро) стоял именно так: о расширении базы сторонников партии "Единая Россия" и о привлечении этих граждан к нашей деятельности", - пояснил Грызлов. Он отметил, что есть много направлений, где они могли бы принимать участие. "Это партийные проекты, которые успешно реализуются, это участие в работе групп Высшего совета, это работа аналитическая, идеологическая, это участие в работе партийных платформ", - добавил председатель Высшего совета "Единой России".

"Еще одна важная задача - привлечение молодежи", - заявил также Грызлов. На заседании Бюро было отмечено, что "каждый партийный проект должен иметь молодежный вектор", сообщил он. "Мы должны определить, в чем должно быть участие молодежи в наших партийных проектах", - заключил партийный деятель.