Встреча в Астане по Сирии пройдет 4-5 июля

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Международная встреча по Сирии в столице Казахстана запланирована на 4-5 июля. Об этом сообщили в понедельник в департаменте информации и печати МИД РФ.
"Встреча пройдет 4-5 июля", - уточнили в российском дипведомстве.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проинформировал, что на консультациях будет присутствовать спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Как ожидается, участники переговоров согласуют окончательные детали, связанные с зонами деэскалации в арабской республике.