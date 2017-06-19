Путин и Радев обсудили по телефону вопросы развития российско-болгарского сотрудничества

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президенты России Болгарии Владимир Путин и Румен Радев обсудили в понедельник по телефону вопросы сотрудничества двух стран в различных сферах, включая энергетическую. Об этом сообщила пресс- служба Кремля.

"Подтверждена обоюдная заинтересованность в развитии российско-болгарского сотрудничества в различных сферах, включая энергетическую, - отмечается в сообщении пресс- службы. - Обсуждены вопросы подготовки совместных мероприятий, приуроченных к важным в двустороннем контексте юбилейным датам: 25-летию подписания Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве (4 августа 2017 года) и 140-летию освобождения Болгарии от османского ига (3 марта 2018 года)".

Стороны, отметили в Кремле, условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Разговор состоялся по инициативе болгарской стороны.