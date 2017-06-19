Путин и Атамбаев встретились в неформальной обстановке

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев начали неформальную встречу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, напомнив, что основная часть переговоров двух лидеров состоится во вторник.
"Главы государств начали обсуждение вопросов, которые во вторник будут фигурировать на повестке дня российско-киргизских переговоров", - сообщил Песков.
Атамбаев 19 июня прибыл в Россию с государственным визитом.