Путин и Атамбаев встретились в неформальной обстановке

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев начали неформальную встречу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, напомнив, что основная часть переговоров двух лидеров состоится во вторник.

"Главы государств начали обсуждение вопросов, которые во вторник будут фигурировать на повестке дня российско-киргизских переговоров", - сообщил Песков.

Атамбаев 19 июня прибыл в Россию с государственным визитом.