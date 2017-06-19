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Путин и Атамбаев встретились в неформальной обстановке

Политика
19 июня, 21:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Основная часть переговоров президентов России и Киргизии состоится 20 июня

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев начали неформальную встречу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, напомнив, что основная часть переговоров двух лидеров состоится во вторник.

"Главы государств начали обсуждение вопросов, которые во вторник будут фигурировать на повестке дня российско-киргизских переговоров", - сообщил Песков.

Атамбаев 19 июня прибыл в Россию с государственным визитом.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
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