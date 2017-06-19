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Совет Европы обеспокоен условиями содержания заключенных в украинских тюрьмах

Политика
19 июня, 22:44 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 19, июня. /ТАСС

Были зафиксированы жалобы заключенных на плохое обращение со стороны сотрудников полиции: удары дубинками, пластиковыми бутылками с водой, отмечается в докладе СЕ

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ПАРИЖ, 19 июня. /ТАСС/. Комитет Совета Европы (СЕ) по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения выразил беспокойство условиями содержания заключенных в местах лишения свободы на Украине. Об этом говорится в докладе комитета СЕ, обнародованном в понедельник.

Документ был составлен по итогам визита делегации комитета на Украину в ноябре 2016 года. В нем отмечается, что в стране "были проведены значительные реформы в правоохранительной сфере", в частности, создана Национальная полиция Украины, уделяющая "особое внимание принципам уважения прав и свобод человека".

Однако, как подчеркивается в докладе, в последнее время были зафиксированы жалобы заключенных на плохое обращение со стороны сотрудников полиции: удары дубинками, пластиковыми бутылками с водой.

В документе отмечается, что "частота таких заявлений вызывает беспокойство". Представители комитета СЕ считают, что все предполагаемые случаи плохого обращения с заключенными должны быть тщательно расследованы.

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