Президент Бразилии прибывает с официальным визитом в Россию

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер начинает во вторник двухдневный официальный визит в РФ. Во время своего пребывания в Москве глава крупнейшей южноамериканской страны проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, председателем правительства Дмитрием Медведевым, председателями Совета Федерации и Государственной думы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. В рамках визита также запланирована встреча Темера с российскими инвесторами.

Речь идет о первом приезде бразильского лидера в РФ с момента его вступления в должность главы государства 31 августа 2016 года. Ранее, занимая пост вице-президента, Темер неоднократно бывал в России и принимал участие в заседании двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству.

Новые соглашения и поиск инвесторов

Основные цели своего визита в Россию Темер описал в статье, опубликованной 16 июня в бразильской газете Estado de Sao Paulo. В этом материале глава государства отметил, что считает РФ "державой, без которой не обойтись на международной арене". По его словам, в ходе поездки будет подписан план бразильско-российских политических консультаций на 2018-2020 годы.

"В Москве мы также постараемся структурировать политический диалог, сделать его более системным. Мы подпишем план двусторонних консультаций на период 2018-2020 годов. Таким образом, мы еще сильнее укрепим наше взаимодействие по вопросам, которые россияне и бразильцы обсуждают в рамках ООН, G20, БРИКС и других международных инстанций", - отметил Темер.

Что касается экономической составляющей визита, то, по словам главы государства, он намерен встретиться с российскими инвесторами и убедить их в том, что "Бразилия переживает сейчас этап экономической модернизации - ответственного использования бюджетных средств, большей рациональности и лучшего обеспечения юридической безопасности". "В рамках нашей программы по привлечению инвестиций мы будет исходить из сильного интереса российских инвесторов в сфере энергетики. И будем двигаться дальше: мы также изучим возможности, касающиеся предприятий железнодорожного транспорта, портов и других объектов инфраструктуры", - отметил бразильский лидер.

Темер также добавил, что Бразилия стремится увеличить поставки своей сельскохозяйственной продукции в Россию. "В подтверждение траектории восстановления экономик двух стран торговый оборот между Бразилией и Россией вырос более чем на 40% за первые пять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее это гораздо ниже, чем наш потенциал", - отметил глава государства.

"С учетом масштаба экономик наших двух стран есть пространство для дальнейшего роста. Мы заинтересованы в том, чтобы расширить доступ наших сельскохозяйственных продуктов на российский рынок и диверсифицировать наш экспорт", - заявил Темер. Он добавил, что Бразилия и Россия также будут работать над сближением Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) и Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС)

Еще одним документом, который планируется подписать во время визита, станет соглашение об открытии бразильских культурных центров в РФ и российских культурных центров в Бразилии. В своей статье Темер также не обошел внимание подготовку к проведению чемпионата мира по футболу, который пройдет в России 2018 году. По мнению бразильского президента, это событие "поможет еще большему сближению" двух народов.

Визит в непростой момент

Визит Темера в Россию пройдет на фоне сложной внутриполитической ситуации в Бразилии. В середине мая местные предприниматели - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в Федеральный верховный суд страны аудиозапись, на которой глава государства якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью. В распоряжение полиции также была предоставлена видеозапись, на которой один из ближайших советников Темера - Родригу Роша Лоурес - кладет крупную сумму денег в чемодан.

После этого несколько оппозиционных политиков направили спикеру парламента Родригу Майе запрос об импичменте президенту. В отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Глава государства отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования. По словам президента, компрометирующая его запись "является фальшивкой", так как диалог был искусственно смонтирован.

По мнению ряда бразильских экспертов, предстоящая поездка Темера в Россию призвана развеять возможные опасения бизнес-сообщества по поводу политических проблем, которые переживает южноамериканская страна. "Этот визит не только расширяет рынки, но и сближает страны, углубляет политический диалог, чтобы таким образом успокоить предпринимателей относительно складывающейся в Бразилии ситуации", - заявил экономист Национальной школы государственной администрации Жозе Луис Пагнуссат в видеоинтервью, размещенном на официальном канале бразильского правительства в YouTube.

В свою очередь преподаватель кафедры международных отношений Католического университета Бразилиа Креомар ди Соуза считает, что поездка в Москву демонстрирует прагматизм внешней политики крупнейшей южноамериканской страны. "Речь идет о том, чтобы снизить присутствие партийных и идеологических компонентов в бразильской дипломатии и открыть новые рынки для бразильских продуктов, а также более эффективно привлекать зарубежные инвестиции", - отметил он.

Важный стратегический партнер России

За несколько дней до приезда Темера в Москву директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин охарактеризовал Бразилию как важного стратегического партнера России. "Это объективно ведущее, и по потенциалу, и по территории, и по населению государство Латинской Америки. Мы, безусловно, заинтересованы, чтобы Бразилия была сильной, стабильной, демократической", - добавил он.

По словам дипломата, Россия рассчитывает на нормализацию политической ситуации в Бразилии и дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества с этой страной. "Мы исходим из того, что Бразилия - страна мудрая, важная, опытная, что народ и правительство смогут преодолеть этот реально непростой этап", - подчеркнул дипломат.

Как отметил Щетинин, стабилизация ситуации в Бразилии будет способствовать и дальнейшему российско-бразильскому экономическому взаимодействию. "В рамках прошедшего (в мае - прим. ТАСС) заседания российско-бразильской межправительственной комиссии со стороны и бразильских официальных лиц, и бразильского частного сектора подчеркивалась одна очень важная мысль: безусловно, сейчас для Бразилии не самый лучший период развития, но и правительство, и предприниматели видят перспективы изменений ситуации к лучшему, в том числе в области экономики", - информировал Щетинин.

"Это улучшение открывает дополнительные возможности для развития торгово-экономического, инвестиционного, технологического сотрудничества между нашими странами, - уверен он. - В чем и бразильское правительство, и бразильский предпринимательский сектор заинтересованы. Мы тоже к этому готовы".