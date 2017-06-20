Путин в Кремле проведет переговоры с президентом Киргизии

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в Кремле переговоры с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Ожидается, что по итогам встречи будет подписан документ об укреплении союзничества и стратегического партнерства Москвы и Бишкека.

Атамбаев прибыл в Россию 19 июня с государственным визитом, который приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между странами. Такой визит считается высшим по градации дипломатического протокола, он подразумевает большое количество торжественных встреч и официальных мероприятий. Это первый и, судя по всему, последний государственный визит Атамбаева в РФ. Нынешний президент не будет принимать участие в предстоящих выборах главы Киргизии, поскольку законы страны запрещают гражданам занимать высшую государственную должность более одного шестилетнего срока.

Путин и Атамбаев начали общение вечером 19 июня. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, во вторник в Кремле пройдут полноформатные переговоры президентов.

На 21 июня намечена встреча Атамбаева с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. По итогам визита предусмотрено подписание нескольких двусторонних документов. В Москве Атамбаев примет участие в церемонии открытия Дней культуры Киргизии в России, которая состоится вечером 20 июня в Большом Кремлевском дворце, а также встретится с представителями научных кругов. Атамбаев также посетит Татарстан и Башкирию, где встретится с главами этих регионов и обсудит вопросы активизации торгово-экономических связей.

Как ранее сообщала завотделом внешней политики аппарата главы киргизского государства Айзада Субакожоева, Декларация об укреплении союзничества и стратегического партнерства, которую планируют подписать Москва и Бишкек, "отражает позиции сторон по многим актуальным вопросам двухстороннего сотрудничества". По ее словам, во время визита Атамбаева в Москву ожидается подписание двусторонних соглашений в сферах здравоохранения, статистики и финансов.