Скончался экс-глава администрации Ивановской области Владислав Тихомиров

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Бывший глава администрации Ивановской области Владислав Тихомиров скончался поздно вечером 19 июня в возрасте 77 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Владислав Тихомиров скончался 19 июня поздно вечером", - сказали в пресс-службе.

Владислав Николаевич Тихомиров родился в 1939 году в Ярославской области. Во время трудовой деятельности занимал различные посты в системе Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), затем, после распада СССР, был председателем Ивановского областного совета. Возглавлял Ивановскую область с сентября 1996 года по декабрь 2000 года.

После завершения деятельности на посту главы региона с 2001 по 2005 год был депутатом Ивановской областной думы (в те годы Законодательное собрание Ивановской области) от партии "Единая Россия", .

Награжден медалью "За заслуги перед Отечеством" IV степени.