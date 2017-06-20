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Господдержку НКО обсудят на Гражданском форуме в Ярославле

Политика
20 июня, 1:20 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 20, июня. /ТАСС

По итогам дискуссий будут выработаны рекомендации, которые станут основой для общей резолюции форума

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Участники XV Гражданского форума Ярославской области во вторник обсудят различные аспекты государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в регионе. Об этом сообщила пресс-служба "Единой России".

"На форуме обсудим развитие инфраструктуры и институтов поддержки материально-технической базы НКО, расширение спектра услуг, оказываемых НКО населению в социальной сфере, поддержку и тиражирование успешных практик организации и реализации социально значимых проектов, повышение квалификации сотрудников НКО и гражданских активистов и многие другие вопросы", - приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета "Единой России" Ольги Баталиной.

На форуме будут работать четыре дискуссионные площадки, состоится пленарное заседание. По итогам дискуссий будут выработаны рекомендации, которые станут основой для общей резолюции форума.

XV Гражданский форум Ярославской области пройдет при участии "Единой России". В мероприятии примут участие около 600 человек: эксперты, представители некоммерческих общественных организаций, Общественной палаты, депутаты Государственной Думы, координаторы партийных проектов "Единой России", а также представители Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и другие.

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