СК установил личности украинских военных, обстрелявших 9 мая гражданские объекты Донбасса

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ установил причастность бойцов "Азова" к обстрелу гражданских объектов Донбасса 9 мая. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"По данным следствия, 9 мая 2017 года украинские военнослужащие полка "Азов" Национальной гвардии Украины сержант Н. Иванцов, старший солдат Д. Шевчук, солдат А. Кукуруза, солдат П. Кучиан, старший солдат И. Безенчук, сержант С. Сумбатян, выполняя преступный приказ командира - старшего лейтенанта М. Жорина, - в районе населенного пункта Лебединское Волновахского района Донецкой области в период с 09:40 мск до 11:00 мск произвели обстрел снарядами калибра 100 мм из артиллерийской пушки образца 1944 года гражданских объектов населенного пункта Безыменное Новоазовского района Донецкой области", - сказала она.

По словам Петренко, Главным следственным управлением СК в отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны").

Петренко отметила, что представители Национальной гвардии Украины сделали несколько десятков выстрелов по центральной части села, специально выбрав в качестве целей жилые дома и объекты социально-культурного назначения. "В итоге были повреждены два жилых дома, участки газопровода, а также территория единственного образовательного учреждения села - Безыменской средней школы. По счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал", - сказала она.

"Для нас очевидно, что это преступление совершено с особым цинизмом. Украинские солдаты, видимо, отметив национальный праздник теперь уже 8 мая, решили омрачить празднование мирными жителями Донбасса Дня Победы в Великой Отечественной войне", - подчеркнула Петренко. Она высказала мнение, что "таким поступком они лишь в очередной раз продемонстрировали свое невежество и неуважение к памяти, в том числе своих предков, которые принимали участие в Великой Отечественной войне".