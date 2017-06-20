Пресс-конференция Путина и Атамбаева. Видеотрансляция

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Трансляция Ruptly
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев провели переговоры в Кремле.
Атамбаев прибыл в Россию 19 июня с государственным визитом, который приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между странами.
Путин и Атамбаев начали общение вечером в понедельник, встретившись в неформальной обстановке.