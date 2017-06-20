Президенты РФ и Бразилии 21 июня рассмотрят весь комплекс двусторонних отношений

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в среду, 21 июня, переговоры с президентом Федеративной Республики Бразилии Мишелом Темером, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе встречи на высшем уровне планируется рассмотрение всего комплекса российско-бразильских отношений, - отметили в Кремле. - Особое внимание главы государств уделят наращиванию и диверсификации торгово-экономических связей, а также укреплению сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах".

Также "предполагается обмен мнениями по ключевым региональным и международным темам".

По итогам переговоров предусмотрено подписание ряда двусторонних документов, отмечается в сообщении.