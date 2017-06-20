Медведев обсудит с президентом Бразилии взаимодействие в различных областях

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится 21 июня в Москве с президентом Бразилии Мишелом Темером. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

"В ходе беседы председателя правительства России с президентом Бразилии планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-бразильского взаимодействия в торгово-инвестиционной, промышленной, научно-технической и культурно-гуманитарной областях", - сообщили в кабмине.

Президент Бразилии будет находиться в России с официальным визитом по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина. Переговоры лидеров также состоятся 21 июня.