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МИД РФ: решение ЕС по иску Киселева - наказание за политические взгляды журналиста

Политика
20 июня, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Российский МИД выразил недоумение в связи с тем, что Евросоюз, "мнящий себя защитником свободы слова и самовыражения во всем мире", допускает такого рода цензуру в своих границах

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Решение суда Евросоюза (ЕС) по иску главы российского информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева является наказанием за высказывание журналистом своих политических взглядов и по сути проявлением цензуры в границах Евросоюза. Об этом заявили во вторник в МИД РФ.

15 июня Европейский суд юстиции общей юрисдикции в Люксембурге оставил в силе ограничительные меры ЕС в отношении главы российского информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, введенные в связи с ситуацией на Украине. Журналист был включен 21 марта 2014 года во вторую редакцию черного списка физических лиц России и Украины, которым ЕС закрыл доступ на свою территорию и запретил пользоваться любыми финансовыми активами в банках государств Евросоюза. Совет ЕС обвинил всех фигурантов этого списка в активном содействии вхождению Крыма в состав России, который Брюссель называет "аннексией", и дестабилизации ситуации на Украине после переворота в феврале 2014 года.

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"Удивительно, какую изобретательность пришлось проявить суду ЕС для того, чтобы оправдать нелегитимные ограничительные меры, являющиеся по своей сути наказанием за высказывание журналистом своих политических взглядов. Весьма странно, что Европейский союз, мнящий себя защитником свободы слова и самовыражения во всем мире, допускает и, более того, одобряет такого рода цензуру в своих собственных границах", - подчеркнули в дипведомстве.

Как отметили в министерстве, для достижения "сомнительных целей" в ЕС не только подгоняют положения основополагающих договоров ЕС под сиюминутные политические задачи, но и нарушают базовые права граждан, в том числе права на защиту подпадающих под санкции физических и юридических лиц. "Как известно, Киселеву не дали возможности принять личное участие в судебном заседании по поданному им иску против Совета ЕС", - напомнили в министерстве.

На Смоленской площади констатировали, что тем самым нарушается право граждан стран - членов ЕС на доступ к фактам и альтернативным точкам зрения. "Очевидно, что в Евросоюзе опасаются непредвзятых оценок происходящих в мире, в частности на Украине событий, подача и трактовка которых отличается от тех, что тиражируют "мейнстримовые" европейские СМИ, - полагают во внешнеполитическом ведомстве. - Кстати, те самые, которые, как известно, пользуются порой не только непроверенной и недостоверной информацией, но и были не раз "пойманы за руку" на фабрикации откровенно лживых материалов, например, по ситуации в Сирии".

"Любопытно узнать, что думают о подобных вольных трактовках свободы СМИ в ОБСЕ и Совете Европы, одной из сфер деятельности которых как раз и является ее защита", - заметили в МИД РФ.

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Персоны
Киселев, Дмитрий Константинович
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