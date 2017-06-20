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Глава фракции КПРФ в Мосгордуме Клычков может в 2018 году баллотироваться в мэры Москвы

Политика
20 июня, 12:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Выборы столичного градоначальника пройдут в сентябре 2018 года

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Андрей Клычков

Андрей Клычков

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. КПРФ может выдвинуть на выборах мэра Москвы в 2018 году председателя фракции компартии в Московской городской думе Андрея Клычкова. Об этом сообщил во вторник журналистам глава столичного горкома партии, депутат Госдумы Валерий Рашкин.

"Один из возможных, реальных кандидатов на "красного" мэра - это руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков", - сказал Рашкин, представляя коллегу.

По словам Рашкина, сейчас столичное отделение КПРФ начинает "единую выборную кампанию" по выборам муниципальных советов и по выборам мэра. Эти кампании связаны друг с другом, так как каждый кандидат на пост мэра должен пройти "муниципальный фильтр", то есть собрать определенное количество подписей муниципальных депутатов.

Выборы муниципальных советов пройдут в единый день голосования 10 сентября в 124 районах (во всех, кроме района Щукино - прим. ТАСС) и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности, как сообщил ранее Рашкин, в результате этих выборов будет замещено 1502 мандата.

Выборы столичного градоначальника должны пройти в следующий единый день голосования - в сентябре 2018 года.

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