Кремль надеется, что Трамп даст сигнал Порошенко выполнять минские соглашения

Футбольные болельщики тратят в Казани в среднем 10-12 тыс. рублей в деньСпорт 20 июня, 13:06
Пучков: МЧС фиксирует снижение числа чрезвычайных ситуаций в Кабардино-БалкарииБезопасная жизнь 20 июня, 13:03
Минюст обжалует решение ЕСПЧ по жалобе на запрет гей-пропаганды среди подростковПолитика 20 июня, 13:00
Российская ассоциация спортивных комментаторов учредит ежегодную премиюСпорт 20 июня, 12:53
Миллионы километров для победы: как Адыгея стала форпостом российского велоспортаВ стране 20 июня, 12:51
Жан-Мари Ле Пен рекомендовал своей дочери покинуть пост лидера "Нацфронта"Международная панорама 20 июня, 12:44
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализмаПолитика 20 июня, 12:44
Новороссийск в январе-мае 2017 года возглавил рейтинг портов по перевалке наливных грузовТранспорт 20 июня, 12:41
Минтранс: транспортная система на Кубке конфедераций работает без сбоевСпорт 20 июня, 12:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Кремль надеется, что во время встречи президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа Вашингтон даст сигнал Киеву о необходимости выполнять минские соглашения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы хотели бы надеяться, что эти контакты на высшем уровне будут использованы нашими американскими коллегами для того, чтобы послать в Киев мощный сигнал в пользу необходимости имплементации минских договоренностей", - сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что намеченная встреча Порошенко и Трампа "касается двусторонних американо-украинских отношений, это суверенное дело двух стран".
Песков добавил, что не считает необходимым устраивать "гонки" в информировании США о том, что происходит на Украине.
"Информация о реальном положении дел с украинским урегулированием в Вашингтоне хорошо известна и при желании в Вашингтоне с легкостью могут ознакомиться со всеми нюансами, со всеми обязательствами, которые лежат на Киеве в соответствии с подписанными в Минске договоренностями и так далее, - заявил он. - Поэтому вряд ли здесь какие-то "гонки" уместны". Так Песков ответил на вопрос об отношении Кремля к словам Порошенко о том, что он встречается с Трампом раньше президента РФ Владимира Путина, чтобы предоставить Вашингтону информацию о происходящем на Украине.
20 июня Белый дом подтвердил встречу президента США Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко, который ранее прибыл с визитом в Вашингтон.
Как сообщили в Белом доме, полноценных переговоров не планируется. Порошенко и вице-президент США Майкл Пенс в первой половине дня ненадолго зайдут в Овальный кабинет к Трампу, который в это время будет проводить рабочую встречу со своим помощником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, сообщил ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.