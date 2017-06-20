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Кремль надеется, что Трамп даст сигнал Порошенко выполнять минские соглашения

Политика
20 июня, 12:25 UTC+3

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Кремль надеется, что во время встречи президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа Вашингтон даст сигнал Киеву о необходимости выполнять минские соглашения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы хотели бы надеяться, что эти контакты на высшем уровне будут использованы нашими американскими коллегами для того, чтобы послать в Киев мощный сигнал в пользу необходимости имплементации минских договоренностей", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что намеченная встреча Порошенко и Трампа "касается двусторонних американо-украинских отношений, это суверенное дело двух стран".

Песков добавил, что не считает необходимым устраивать "гонки" в информировании США о том, что происходит на Украине.

"Информация о реальном положении дел с украинским урегулированием в Вашингтоне хорошо известна и при желании в Вашингтоне с легкостью могут ознакомиться со всеми нюансами, со всеми обязательствами, которые лежат на Киеве в соответствии с подписанными в Минске договоренностями и так далее, - заявил он. - Поэтому вряд ли здесь какие-то "гонки" уместны". Так Песков ответил на вопрос об отношении Кремля к словам Порошенко о том, что он встречается с Трампом раньше президента РФ Владимира Путина, чтобы предоставить Вашингтону информацию о происходящем на Украине.

20 июня Белый дом подтвердил встречу президента США Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко, который ранее прибыл с визитом в Вашингтон. 

Как сообщили в Белом доме, полноценных переговоров не планируется. Порошенко и вице-президент США Майкл Пенс в первой половине дня ненадолго зайдут в Овальный кабинет к Трампу, который в это время будет проводить рабочую встречу со своим помощником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, сообщил ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

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Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Порошенко, Петр Алексеевич
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