РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия рассмотрит решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о признании дискриминационным закона РФ о запрете пропаганды гомосексуализма. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В данном случае это решение, будет, безусловно, рассматриваться. Я пока не видел формулировку (решения суда), поэтому не могу комментировать", - сказал Песков. При этом он подчеркнул, что в оспариваемом законе речь идет о гей-пропаганде именно для несовершеннолетних.

Европейский суд по правам человека вынес 20 июня решение по делу "Баев и другие против России", в котором истцы оспаривали правомерность принятых в РФ законов о запрещении в стране пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

ЕСПЧ подчеркнул, что считает решение России нарушающими положения статьей 10 и 14 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Решение суда принято шестью голосами судей против одного.

Суд признал, что "хотя соответствующие законы направлены в первую очередь на защиту несовершеннолетних, пределы этих законов не были четко определены и их применение носило произвольный характер".