Минюст обжалует решение ЕСПЧ по жалобе на запрет гей-пропаганды среди подростков

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ в течение трех месяцев обжалует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшим дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних и присудившим в связи с этим россиянам Николаю Баеву, Алексею Киселеву и Николаю Алексееву (основателю проекта GayRussia.ru) компенсации в размере €49,1 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста РФ в ответ на запрос ТАСС.
"В течение трех месяцев Минюст России совместно с компетентными органами государственной власти организует подготовку правовой позиции Российской Федерации в целях обжалования соответствующего постановления в Большую палату ЕСПЧ", - подчеркнули в министерстве.
В Минюсте пояснили, что не согласны с выводами ЕСПЧ о якобы имевших место конвенционных нарушениях. Минюст исходит из того, что "положения ряда региональных законов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних не противоречили международной практике и были направлены исключительно на защиту нравственности и здоровья детей".