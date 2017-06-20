Гатилов: РФ рассчитывает на участие США во встрече в Астане по Сирии

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает на участие США в качестве наблюдателей во встрече в Астане по Сирии 4-5 июля. Об этом заявил 20 июня заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.
"США постоянно участвовали в качестве наблюдателя, - сказал он. - Надеемся, будут и в этот раз".
По словам Гатилова, все участники предыдущих раундов, в том числе вооруженная оппозиция, приглашены на переговоры, окончательное участие зависит от них.
"Все приглашения рассылает Казахстан, - сказал он, отвечая на вопрос об участии вооруженной оппозиции. - Круг приглашенных тот же самый, что был в предыдущие раунды. Приедут они или нет - зависит от их желания участвовать в процессе сирийского урегулирования".
Как сообщил Гатилов, работа по согласованию деталей функционирования зон деэскалации в Сирии продолжается. "Процесс еще идет, на экспертном уровне, согласовываются зоны деэскалации, - сказал он. - Пока все идет своим чередом".