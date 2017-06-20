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Гатилов: уничтожение лидера ИГ пока не подтверждено

Политика
20 июня, 13:04 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Уничтожение лидера ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС) Абу Бакра аль-Багдади пока подтвердить не удалось. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.

"Пока нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Персоны
Гатилов, Геннадий Михайлович
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Россия
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