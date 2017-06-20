Патрушев обсудил с верховным главнокомандующим Мьянмы сотрудничество в сфере безопасности

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с верховным главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайнгом сотрудничество в сфере безопасности. Как сообщили в пресс-службе Совбеза, встреча состоялась в Москве.

"Николай Патрушев и Мин Аун Хлайнг обсудили перспективы российско-мьянманского взаимодействия в сфере безопасности", - говорится в сообщении.