МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Руководитель ФСБ Александр Бортников выступит 23 июня на пленарном заседании Госдумы в закрытом режиме. Он представит свой доклад об обеспечении информационной безопасности, сообщил во вторник журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

"В пятницу заседание начнется (оно будет проходить в закрытом режиме) с сообщения руководителя ФСБ Александра Бортникова. Речь пойдет об обеспечении информационной безопасности", - сказал Жуков.

Первый вице-спикер уточнил, что глава ведомства выступит с соответствующим докладом, а депутаты Госдумы после этого смогут задать ему вопросы.