Путин и Атамбаев подписали Декларацию об укреплении союзничества РФ и Киргизии

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев подписали Декларацию об укреплении союзничества и стратегического партнерства. Документ был подписан по итогам государственного визита Атамбаева в Москву.
В документе стороны подтвердили намерение развивать стратегическое партнерство и продолжать координацию в своей внешнеполитической деятельности.
"Стороны будут усиливать взаимодействие в области обеспечения надежной совместной обороны в рамках общего военно-стратегического пространства", - говорится в декларации.
Москва и Бишкек "будут уделять особое внимание обеспечению продовольственной безопасности, развитию производственной специализации и кооперации предприятий в сфере водно-энергетического и агропромышленного комплексов, сельского хозяйства, машиностроения, легкой промышленности, транспорта и связи, в военно-технической сфере", подчеркивается в документе.
Лидеры также отметили намерение "расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом, его финансированием и иными насильственными проявлениями экстремизма, различными формами транснациональной организованной преступности, коррупцией, легализацией преступных доходов, незаконным оборотом наркотических средств, оружия, с контрабандой и преступлениями в отношении культурных ценностей".
Россия и Киргизия договорились ускорить работу по созданию Объединенной региональной системы противовоздушной обороны.
"Стороны согласились ускорить завершение процесса согласования проекта соглашения между РФ и Киргизией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Киргизии", - говорится в Декларации об укреплении союзничества и стратегического партнерства.
В декларации отмечается, что лидеры высоко оценивают достигнутый уровень взаимодействия в военной и военно-технической сферах, в том числе, в рамках оказываемой Россией военно-технической помощи Киргизии.
По итогам переговоров лидеров двух стран также был подписан подписан договор о развитии военно-технического сотрудничества.
Всего Россия и Киргизия по итогам государственного визита Атамбаева в Москву подписали девять документов. Среди них протокол к межправительственному соглашению об урегулировании задолженности Киргизии РФ по ранее предоставленным кредитам от 20 сентября 2012 года.
Кроме того заключен меморандум о техническом сотрудничестве между Федеральным казначейством РФ и Министерством финансов Киргизии, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и Государственной картографо-геодезической службой Киргизии, соглашение о сотрудничестве в области образования и подготовки кадров для системы Киргизии по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.
Кроме того подписан меморандум о взаимодействии при обмене статистической информацией о взаимной торговле, межправительственное соглашение о правовом статусе представительств компетентных органов в сфере миграции.