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Разговор лидеров в нормандском формате может состояться до конца июня

Политика
20 июня, 15:21 UTC+3 МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Помощник президента РФ ранее отмечал, что телефонный разговор лидеров "четверки" планируется провести с учетом доклада миссии ОБСЕ о ситуации в Донбассе

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" может состояться до конца июня, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Разговор шел не о встрече лидеров в нормандском формате, а о телефонном разговоре, сейчас его время и дата согласовываются", - сказал Ушаков.

"Это, очевидно, будет в июне", - сказал он.

Ранее Ушаков отмечал, что телефонный разговор лидеров "четверки" планируется провести с учетом доклада миссии ОБСЕ о ситуации в Донбассе. Это будет первый такой телефонный разговор с участием президента Франции Эмманюэля Макрона.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль Ушаков, Юрий Викторович
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