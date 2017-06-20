Разговор лидеров в нормандском формате может состояться до конца июня

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" может состояться до конца июня, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос ТАСС.
"Разговор шел не о встрече лидеров в нормандском формате, а о телефонном разговоре, сейчас его время и дата согласовываются", - сказал Ушаков.
"Это, очевидно, будет в июне", - сказал он.
Ранее Ушаков отмечал, что телефонный разговор лидеров "четверки" планируется провести с учетом доклада миссии ОБСЕ о ситуации в Донбассе. Это будет первый такой телефонный разговор с участием президента Франции Эмманюэля Макрона.