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Путин: РФ и Киргизия выступили за наращивание взаимодействия в борьбе с терроризмом

Политика
20 июня, 15:36 дата обновления: 20 июня, 15:58 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Лидеры России и Киргизии выступили за наращивание взаимодействия в борьбе с терроризмом.

"Высказались за наращивание взаимодействия в сфере антитеррора в рамках международных региональных организаций, в том числе специализированных структур ОДКБ и ШОС", - заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

"Условились с киргизскими партнерами продолжить тесную координацию в борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии", - добавил российский лидер.

Глава государства отметил, что на минувших переговорах обсуждалось взаимодействие в форматах ЕврАзЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС и ООН. Путин отметил, что РФ высоко оценивает усилия Киргизии к качестве председателя ЕврАзЭС и приоритеты ее председательства.

Глава государства подчеркнул важность военно-технического и военного сотрудничества двух стран. Он выразил уверенность в том, что реализация подписанного по итогам переговоров договора о развитии ВТС внесет существенный вклад в укрепление обороноспособности Киргизии. "Сегодня мы также подтвердили общее понимание, что присутствие российской военной базы в Киргизии является важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе, отвечает долгосрочным интересам наших государств и всех наших союзников по ОДКБ", - добавил глава государства.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
Страны
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