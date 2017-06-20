Путин: РФ и Киргизия выступили за наращивание взаимодействия в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Лидеры России и Киргизии выступили за наращивание взаимодействия в борьбе с терроризмом.

"Высказались за наращивание взаимодействия в сфере антитеррора в рамках международных региональных организаций, в том числе специализированных структур ОДКБ и ШОС", - заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

"Условились с киргизскими партнерами продолжить тесную координацию в борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии", - добавил российский лидер.

Глава государства отметил, что на минувших переговорах обсуждалось взаимодействие в форматах ЕврАзЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС и ООН. Путин отметил, что РФ высоко оценивает усилия Киргизии к качестве председателя ЕврАзЭС и приоритеты ее председательства.

Глава государства подчеркнул важность военно-технического и военного сотрудничества двух стран. Он выразил уверенность в том, что реализация подписанного по итогам переговоров договора о развитии ВТС внесет существенный вклад в укрепление обороноспособности Киргизии. "Сегодня мы также подтвердили общее понимание, что присутствие российской военной базы в Киргизии является важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе, отвечает долгосрочным интересам наших государств и всех наших союзников по ОДКБ", - добавил глава государства.