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Володин предложил перейти к обсуждению конкретных проектов с бразильскими парламентариями

Политика
20 июня, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Председатель Госдумы, в частности, выступил за то, чтобы наладить взаимодействие на уровне профильных парламентских комитетов

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил перейти к обсуждению конкретных проектов в рамках парламентского диалога с Бразилией. С такой инициативой он выступил во вторник на встрече с президентом Бразилии Мишелем Темером, который прибыл с визитом в Россию.

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"Надеемся, с учетом того, что вас сопровождает такая представительная делегация, наши межпарламентские отношения будут активно развиваться. Мы их можем перевести уже на другие формы сотрудничества, учитывая, что у нас есть и опыт для этого, и понимание того, что нужно выходить на реализацию конкретных проектов", - подчеркнул глава нижней палаты парламента РФ. Он, в частности, выступил за то, чтобы наладить взаимодействие с Бразилией на уровне профильных парламентских комитетов.

"Вы хорошо знаете структуру парламентской работы, исходя из этого можно было бы такие формы предложить для парламента Бразилии с тем, чтобы мы могли не только в рамках групп дружбы встречаться и обсуждать разные темы, но и могли бы обсуждать более конкретные вопросы, которые требуют законодательного сопровождения, исходя из тех решений, которые принимают президенты наших стран", - добавил Володин.

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