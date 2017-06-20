Володин предложил перейти к обсуждению конкретных проектов с бразильскими парламентариями

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил перейти к обсуждению конкретных проектов в рамках парламентского диалога с Бразилией. С такой инициативой он выступил во вторник на встрече с президентом Бразилии Мишелем Темером, который прибыл с визитом в Россию.

"Надеемся, с учетом того, что вас сопровождает такая представительная делегация, наши межпарламентские отношения будут активно развиваться. Мы их можем перевести уже на другие формы сотрудничества, учитывая, что у нас есть и опыт для этого, и понимание того, что нужно выходить на реализацию конкретных проектов", - подчеркнул глава нижней палаты парламента РФ. Он, в частности, выступил за то, чтобы наладить взаимодействие с Бразилией на уровне профильных парламентских комитетов.

"Вы хорошо знаете структуру парламентской работы, исходя из этого можно было бы такие формы предложить для парламента Бразилии с тем, чтобы мы могли не только в рамках групп дружбы встречаться и обсуждать разные темы, но и могли бы обсуждать более конкретные вопросы, которые требуют законодательного сопровождения, исходя из тех решений, которые принимают президенты наших стран", - добавил Володин.