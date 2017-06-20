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МВД планирует снимать отпечатки пальцев у иностранцев в местах прибытия их в РФ

Политика
20 июня, 16:03 дата обновления: 20 июня, 16:05 UTC+3

Законопроект, предусматривающий процедуру прохождение дактилоскопии для всех приезжающих в Россию иностранцев, внесен в Госдуму

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. МВД России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий процедуру прохождение дактилоскопии для всех приезжающих в Россию иностранцев по месту их прибытия. Об этом во вторник сообщил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой на заседании в Совете Федерации.

"Министерством внутренних дел внесен (в Госдуму) федеральный закон, после принятия которого абсолютно все, в том числе и граждане Евразийского союза, с любыми целями заезда на нашу территорию, будут дактилоскопироваться и фотографироваться при регистрации, как по месту жительства, так и по месту прибывания", - сказал он.

Горовой отметил, что работа по ужесточению контроля режима пребывания иностранцев в РФ продолжится. "За прошлый год в результате проверки по базам "Папиллон" системой дактилоскопирования выявлено 26 тысяч граждан иностранных государств, в большей степени стран Средней Азии, которые по чужим документам пытались въехать на территорию России", - подчеркнул первый замминистра.

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