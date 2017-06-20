Депутаты в Норильске утвердили 10 сентября днем выборов в Горсовет

КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Депутаты Городского совета Норильска в Красноярском крае утвердили 10 сентября датой выборов нового депутатского корпуса. Об этом во вторник сообщила администрация города.

"Сегодня состоялось заседание 38 сессии Городского совета. Парламентарии одобрили дату проведения выборов, которая назначена на 10 сентября", - говорится в сообщении.

Выборы пройдут по смешанной системе: 12 депутатов будут избраны по четырем округам, в каждом из которых распределяется по три депутатских мандата. Еще 23 места распределятся по партийным спискам. Кроме того, на этих выборах в бюллетень возвращена графа "против всех".

Новому депутатскому корпусу предстоит избрать главу города. Конкурс по отбору кандидатур на эту должность назначается и проводится городским советом. Решение об избрании мэра депутаты должны будут принять на первой сессии.

Предыдущие выборы Горсовета Норильска прошли 4 марта 2012 года. В них приняли участие три партии. Победу по партийным спискам одержала "Единая Россия" получившая 62,77%, второе место заняла ЛДПР - 19,7%, на третьем - "Справедливая Россия", получившая 12,87% голосов.

Единый день голосования пройдет в РФ 10 сентября 2017 года. Норильск - заполярный город на севере Красноярского края. Второй по численности город региона, в Норильске проживает 176 тыс. человек. Градообразующим предприятием Норильска является Заполярный филиал компании "Норникель". В Норильске вырабатывается порядка 20% от мировых объемов никеля.