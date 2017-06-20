Министр обороны РФ и глава МИД Франции обсудили вопросы борьбы с терроризмом в Сирии

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обменялся с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом мнениями по вопросам борьбы с терроризмом в Сирии и европейской безопасности.
"Хотелось бы обменяться с Вами мнениями по вопросам борьбы с терроризмом в Сирии и европейской безопасности", - сказал Шойгу во вторник на встрече с Ле Дрианом.
"Слишком много вопросов накопилось в наших двусторонних отношениях, как и в общемировых делах, касающихся борьбы с терроризмом. Мир не стал спокойнее и стабильнее, но у нас есть все возможности сделать его таковым, особенно в том, что касается борьбы с терроризмом. Надеюсь, мы с вами сможем сделать еще один шаг в борьбе с этим злом", - отметил министр обороны РФ.
В ходе встречи он рассказал о совместной работе стран-гарантов по созданию зон деэскалации в Сирии.
Стороны также обменялись оценками по ситуации в Ливии.
Шойгу напомнил, что с его прошлой встречи с Ле Дрианом прошло два года. "А это очень много для таких стран, как Россия и Франция. Но тогда вы были министром обороны, и мы с вами обсуждали актуальные вопросы борьбы с терроризмом и совместные шаги по Сирии", - уточнил он.
Шойгу также выразил надежду, что после переговоров президентов РФ и Франции 29 мая встречи министров обороны двух стран будут проходить регулярнее.