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Министр обороны РФ и глава МИД Франции обсудили вопросы борьбы с терроризмом в Сирии

Политика
20 июня, 17:48 дата обновления: 20 июня, 19:00 UTC+3 МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Сергей Шойгу отметил, что у Москвы и Парижа есть все возможности для того, чтобы "сделать еще один шаг в борьбе с этим злом"

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обменялся с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом мнениями по вопросам борьбы с терроризмом в Сирии и европейской безопасности.

"Хотелось бы обменяться с Вами мнениями по вопросам борьбы с терроризмом в Сирии и европейской безопасности", - сказал Шойгу во вторник на встрече с Ле Дрианом.

"Слишком много вопросов накопилось в наших двусторонних отношениях, как и в общемировых делах, касающихся борьбы с терроризмом. Мир не стал спокойнее и стабильнее, но у нас есть все возможности сделать его таковым, особенно в том, что касается борьбы с терроризмом. Надеюсь, мы с вами сможем сделать еще один шаг в борьбе с этим злом", - отметил министр обороны РФ.

В ходе встречи он рассказал о совместной работе стран-гарантов по созданию зон деэскалации в Сирии.

Стороны также обменялись оценками по ситуации в Ливии.

Шойгу напомнил, что с его прошлой встречи с Ле Дрианом прошло два года. "А это очень много для таких стран, как Россия и Франция. Но тогда вы были министром обороны, и мы с вами обсуждали актуальные вопросы борьбы с терроризмом и совместные шаги по Сирии", - уточнил он.

Шойгу также выразил надежду, что после переговоров президентов РФ и Франции 29 мая встречи министров обороны двух стран будут проходить регулярнее.

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Персоны
Ле Дриан, Жан-Ив Шойгу, Сергей Кужугетович
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