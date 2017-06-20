Депутат Госдумы: Тулеев не подавал заявления об отставке и планирует выйти на работу

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не подавал заявления об отставке, он перенес операцию на позвоночнике, сейчас проходит реабилитацию и планирует через две недели выйти на работу. Об этом во вторник сообщил ТАСС депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин ("Единая Россия"), ссылаясь на собственную информацию из региона.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Тулеев сейчас находится в отпуске, который недавно был продлен якобы в связи с болезнью. По данным издания, после окончания отпуска Тулеев может уйти в отставку.

"Мне известно, что Аману Тулееву сделали операцию на позвоночнике, операция прошла успешно, сейчас он проходит реабилитацию, - сказал Горелкин. - Он живой человек, это со всеми может случиться". "Через две недели, по моим данным из региона, он выйдет на работу", - добавил он.

"Насколько я знаю, никаких заявлений об отставке Тулеев не писал. Просто у него в регионе и на федеральном уровне много недоброжелателей, которые использовали эту ситуацию, чтобы максимально ее нагреть и постараться каким-то образом повлиять на решение президента", - отметил парламентарий.

"Сейчас в Кузбассе мы наблюдаем типичные фальстарты. Так бывает в состязаниях, где ставки очень высоки. У участников сдают нервы", - заключил Горелкин.