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Дворкович: визит президента Бразилии в РФ даст импульс развитию отношений между странами

Политика
20 июня, 18:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Вице-премьер отметил, что Бразилия является самым значимым партнером России на латиноамериканском континенте

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Визит президента Бразилии Мишела Темера в Россию и переговоры на высшем уровне станут импульсом в развитии отношений между Россией и Бразилией. Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в рамках российско-бразильского бизнес-форума, приуроченного к визиту президента Бразилии в Россию.

"Этот форум проходит на полях переговоров на высшем уровне, которые, безусловно, придадут мощный импульс стратегическому партнерству наших двух стран", - сказал он.

Бразилия является самым значимым партнером России на латиноамериканском континенте, и одним из крупнейших партнеров на мировой арене, в том числе в рамках БРИКС, "большой двадцатки" и ООН, отметил Дворкович.

Визит бразильского президента в Россию продлится 20 и 21 июня, завтра запланированы встречи Темера с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Дворкович отметил, что Россия ждет бразильских партнеров на крупнейших российских выставках и форумах, таких как "Иннопром" в Екатеринбурге, Восточный экономический форум в сентябре во Владивостоке, а также на "Российской энергетической неделе" и на форуме "Открытые инновации" осенью 2017 года.

Российская сторона для развития торговых отношений готова задействовать механизмы поддержки экспорта, фонды поддержки венчурных инвестиций, гранты, использовать инфраструктуру промышленных и технопарков, индустриальных кластеров, отметил вице-премьер.

Россия также ждет сборную Бразилии на чемпионат мира по футболу в следующем году, добавил Дворкович.

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Визит президента Бразилии в Россию
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