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Путин: Общественная палата состоялась и занимается своим делом

Политика
20 июня, 19:18 дата обновления: 20 июня, 20:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Глава государства отметил, что к основным функциям ОП относится общественный контроль и взаимодействие с людьми

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Общественная плата (ОП) РФ состоялась как важный институт, занимающийся своим делом - общественным контролем и взаимодействием с гражданами, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы с вами знаем, как оценивается работа Общественной палаты. Но я глубоко убежден, что при всех критических замечаниях, - они мне тоже хорошо известны, - Общественная палата состоялась, и она занимается своим делом", - сказал Путин на встрече с членами ОП нового созыва во вторник.

Глава государства поздравил всех собравшихся с формированием нового состава ОП и пожелал успехов в работе.

"А какое у нее свое дело? Она не должна подменять собой ни правительство, ни парламент, у нее должна быть своя ниша. И эту нишу она занимает", - подчеркнул президент, отметив, что к основным функциям ОП относится общественный контроль и взаимодействие с людьми.

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В ходе встречи один из участников отметил, что закон об ОП не позволяет ей напрямую, без посредников, подавать иски в защиту неопределенного круга лиц, и попросил помочь в решении данного вопроса. "Давайте вернемся к этому еще раз. Посмотрим, как купировать эти озабоченности юристов, и в то же время развязать эту проблему таким образом, чтобы для Общественной палаты было возможно более эффективно реализовывать свои полномочия", - отметил глава государства, отметив, что "у юристов есть определенные опасения с возможной процедурой предъявления исков неопределенному кругу лиц". 

Глава государства также предостерег членов ОП при представлении российского опыта за рубежом по решению социальных проблем от работы с официальными западными структурами, в том числе, с министерствами, которые выполняют в отношении РФ определенные задачи.

"Ни в коем случае не обращайтесь во всякие министерства, ведомства. Уверяю вас, там бюрократия еще круче, чем у нас, а государство там еще гораздо более жесткое, чем у нас, структуры административные - железобетонные. Там никакой расхлябанности нет", - сказал Путин. 

Президент добавил, для того, чтобы работа была эффективной, нельзя работать "напрямую с какими-то официальными структурами за границей". "У них другие задачи в отношении России и всего, что связано с Россией. Работайте напрямую с такими же, как вы, а они уже будут влиять должным образом, и, надеюсь, позитивно на само развитие процесса сотрудничества и на тот самый имидж России, о котором вы сказали", - сказал Путин.

Так российский лидер отреагировал на выступление одного из членов ОП, который рассказал, что за последний год в детский хоспис приезжали представители многих стран и заметил, что опыт России по решению социальных проблем, прогресс и технологии социальной помощи должны быть представлены на международном уровне. "Это одно из направлений деятельности Общественной палаты, которое мы будем вести", - сказал он, заметив, что опыт России поможет коллегам из других стран. По его словам, это будет работать на имидж России в мире.

Президент в этой связи заметил: "Все официальные структуры - они подневольны, они находятся в известной политической парадигме и им очень трудно, даже если конкретные лица захотели бы это сделать, им очень трудно сделать шаг влево, шаг вправо, прыгнуть вверх или вниз. Надо напрямую просто работать. Вот это и будет тогда так называемая народная дипломатия".

Глава государства отметил: "Народная дипломатия и нужна людям, ради которых работают искренние люди, приезжающие в Россию".

Развитие общественной дипломатии

После завершения встречи секретарь ОП Валерий Фадеев сказал журналистам, что президент поддержал развитие общественной дипломатии.

"Есть большая разница между политическими отношениями с теми странами, которые сейчас пропагандистскую войну с нами ведут и бизнесом и общественностью. Президент сказал, что, конечно, большая часть общества, значительная часть общества в этих странах думает иначе. Бизнес хочет налаживать отношения с Россией и развивать отношения, а политики мешают", - отметил он.

Также происходит и с обществом. "Тема общественной дипломатии в сегодняшней ситуации очень важна для того, чтоб восстанавливать доверие между политической сферой в России и другими странами. И Общественная палата здесь может очень существенный вклад внести в налаживание нормальной атмосферы в политическим мире", - сказал Фадеев.

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