Пушков: между РФ и ЕС сложились отношения "негативной стабильности"

БЕРЛИН, 20 июня. /ТАСС/. Отношения негативной стабильности можно наблюдать сейчас между Россией и Евросоюзом, движения вперед не происходит.

Об этом заявил во вторник в Берлине глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ сенатор Алексей Пушков.

Он выступил с докладом на тему "В преддверии саммита G20 в Гамбурге - внешнеполитические отношения между Германией, Европой и Россией".

"Я бы хотел выделить треугольник - это Россия, США и ЕС. В нем сейчас происходят сложные процессы, которые отличаются разной степенью конфликтности", - сказал сенатор. "С ЕС у России установилась негативная стабильность", - отметил Пушков.

"При том, что диалог есть, движения нет", - констатировал он. Политик подчеркнул, что "РФ не хочет ослабления ЕС" и напротив, рассматривала стабильный Евросоюз как гаранта собственной стабильности. "Мы попросту не можем этого сделать", - указал он.

Разногласия на Западе будут расти

"Администрация Обамы оставила в наследство (Трампу) очень большой негативный потенциал", - отметил сенатор, добавив, что это касается подхода, в том числе, к конфликтам в Сирии, на Украине.

"Создается ощущение, что Клинтон, хотя и проиграла выборы, на самом деле их выиграла", - подчеркнул он. "Дно в отношениях еще не достигнуто, но есть силы, которые стремятся его достигнуть", - считает эксперт.

Одновременно Пушков отметил, что в отношениях между ЕС и США складывается ситуация "некритической нестабильности". Он не считает, что что-то угрожает трансатлантическому партнерству, но, по его мнению, на Западе "разногласия будут, и они будут накапливаться". Сенатор выразил сожаление тем, что "кризисные тенденции пытаются объяснить вмешательством России". "Это может привести к очень опасным последствиям", - предупредил Пушков.