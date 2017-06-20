Лавров намерен обсудить с главой МИД Франции ситуацию в Сирии

Моуринью заявил, что заплатил €26 млн и выполнил все обязательства по налогам в ИспанииСпорт 20 июня, 22:03
Лавров: Москва и Париж не готовы растрачивать "капитал отношений"Политика 20 июня, 21:34
Источники: в Москве задержан менеджер "Аэрофлота"Происшествия 20 июня, 21:22
Белый дом: США продолжат политику санкций против РФ, пока она "не покинет восток Украины"Международная панорама 20 июня, 21:19
Пентагон отрицает, что самолет США совершил провокационный маневр над БалтикойМеждународная панорама 20 июня, 21:00
ФИФА не ведет расследований в отношении главы организации ИнфантиноСпорт 20 июня, 20:58
Напавший на парижских жандармов террорист перед атакой присягнул на верность ИГМеждународная панорама 20 июня, 20:58
Мутко отметил прогресс в развитии сборной России по футболуСпорт 20 июня, 20:55
Лавров намерен обсудить с главой МИД Франции ситуацию в СирииПолитика 20 июня, 20:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен обсудить с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. Об этом он заявил на открытии переговоров с французским коллегой.
"Считаем очень своевременной нашу встречу, - отметил министр. - Ваш визит, который идет по "горячим следам" переговоров президентов России и Франции в Версале, позволяет рассмотреть вопросы двусторонних отношений и сотрудничество по международным проблемам".
"Что касается международной повестки дня, то вы соединяете уникальные качества: ранее возглавляли минобороны, а теперь внешнеполитическое ведомство, - сказал Лавров. - Этот симбиоз во многом востребован для рассмотрения целого ряда конфликтных ситуаций, прежде всего на Ближнем Востоке и на Севере Африки, в том числе в Сирии и не только".
По словам главы МИД РФ, весьма органично выглядит то обстоятельство, что Ле Дриан провел во вторник "обстоятельные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу". "Сейчас в узком составе мы обсудили целый ряд важных вопросов, наметили достаточно конкретные пути продвижения нашего взаимодействия", - сказал Лавров.