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Лавров намерен обсудить с главой МИД Франции ситуацию в Сирии

Политика
20 июня, 20:48 дата обновления: 20 июня, 21:22 UTC+3

Глава российского политического ведомства сообщил, что планируется рассмотреть "целый ряд конфликтных ситуаций, прежде всего на Ближнем Востоке и на Севере Африки, в том числе в Сирии"

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен обсудить с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. Об этом он заявил на открытии переговоров с французским коллегой.

"Считаем очень своевременной нашу встречу, - отметил министр. - Ваш визит, который идет по "горячим следам" переговоров президентов России и Франции в Версале, позволяет рассмотреть вопросы двусторонних отношений и сотрудничество по международным проблемам".

"Что касается международной повестки дня, то вы соединяете уникальные качества: ранее возглавляли минобороны, а теперь внешнеполитическое ведомство, - сказал Лавров. - Этот симбиоз во многом востребован для рассмотрения целого ряда конфликтных ситуаций, прежде всего на Ближнем Востоке и на Севере Африки, в том числе в Сирии и не только".

По словам главы МИД РФ, весьма органично выглядит то обстоятельство, что Ле Дриан провел во вторник "обстоятельные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу". "Сейчас в узком составе мы обсудили целый ряд важных вопросов, наметили достаточно конкретные пути продвижения нашего взаимодействия", - сказал Лавров.

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Персоны
Ле Дриан, Жан-Ив Лавров, Сергей Викторович
Страны
Россия Франция
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