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Министр экономики Крыма рад, что США заметили его успехи в развитии региона

Политика
20 июня, 21:41 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив

Андрей Мельников отметил, что санкции не задевают Крым как субъект РФ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Министр экономического развития Крыма Андрей Мельников спокойно отнесся к введению против него персональных санкций со стороны США.

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"Я рад, что мое участие в экономическом развитии Крыма было замечено правительством США. Хочу сообщить, что у меня нет денег за рубежом, нет активов, поэтому мне фиолетовы вообще эти санкции. Зачем США такое делают? Наверное, у них такая последовательная позиция, которая нас вообще не затрагивает", - сообщил Мельников ТАСС.

Министр также отметил, что санкции не задевают Крым как субъект РФ. "Они (санкции) не являются препятствием ни для чего. Такое впечатление складывается, что эти организаторы санкций говорят сами с собой, но на Крым они вообще не влияют", - подчеркнул Мельников.

Ранее сообщалось, что минфин США внес во вторник в санкционный список 38 человек. Под санкции попали 11 человек и организаций из Крыма, который американцы продолжают считать украинским. Среди физических лиц назван и Андрей Мельников, а также прокурор республики Олег Камшылов.

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