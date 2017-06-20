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Лавров: Москва и Париж не готовы растрачивать "капитал отношений"

Политика
20 июня, 21:34 дата обновления: 20 июня, 22:12 UTC+3

Глава МИД РФ отметил, что диалог между двумя странами "развивается в непростой ситуации на европейском континенте"

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, Москва, 20 июня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, Москва, 20 июня

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Диалог России и Франции развивается в непростой ситуации, однако Москва и Париж не готовы растрачивать "капитал отношений". Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Сегодня диалог между двумя нашими странами развивается в непростой ситуации на европейском континенте, - сказал министр. - Мы, как я понял моего коллегу, готовы делать максимум возможного для того, чтобы то, что было накоплено за долгие годы, тот солидный капитал партнерства все-таки сберегался и не растрачивался".

"С российской стороны мы готовы вновь начать работу тех механизмов межгосударственного сотрудничества, которые были последние четыре года заморожены", - указал глава россиского внешнеполитического ведомства.

Торгово-экономическое взаимодействие

Лавров также отметил, что Россия и Франция договорились способствовать дальнейшему росту товарооборота между странами. "Обсудили торгово-экономическое взаимодействие, - сказал министр. - В прошлом году после резкого падения товарооборот показал тенденцию к росту, эта тенденция продолжилась и в первые месяцы нынешнего года".

"Договорились способствовать дальнейшим усилиям в этом направлении, тем более, что со стороны бизнеса ощущается устойчивый интерес к дальнейшему взаимодействию, - подчеркнул Лавров. - Все французские компании, которые в России работали, остаются здесь и проявляют заинтересованность в развитии контактов со своими российскими коллегами".

Глава МИД РФ напомнил, что на прошедшем 1-3 июня Петербургском международном экономическом форуме было представлено 80 ведущих компаний Франции. "Также впервые в истории этого форума состоялся круглый стол о российско-французском взаимодействии", - отметил министр.

Общее понимание по решению сирийской проблемы

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что у Москвы и Парижа есть есть общее понимание, что решать проблему Сирии нужно при бескомпромиссной борьбе с террористическими структурами. "Из международных проблем особое внимание уделили ситуации в Сирии, - сообщил Лавров. - У нас есть общее понимание, что решать этот кризис необходимо исключительно через инклюзивный национальный диалог при активной поддержки мирового сообщества и при абсолютно бескомпромиссной борьбе с террористическими структурами".

При этом Лавров сообщил, что поставит перед госсекретарем США Рексом Тиллерсоном вопрос, почему Вашингтон не наносит удары по "Джебхат ан-Нусре" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС). "Мы не можем не вспоминать, что на протяжении всего кризиса складывалось и укреплялось устойчивое ощущение, что "Джебхат ан-Нусра" выводилась из-под удара, - сказал он. - Я обязательно поставлю этот вопрос перед Рексом Тиллерсоном в ближайшее время".

По словам Лаврова, реализация инициативы о создании зон деэскалации в Сирии приведет к размежеванию оппозиции и террористов. "В рамках тех усилий, которые предпринимают Россия, Турция и Иран, достигается, если они будут доведены до конца, очень важная цель - полное прекращение боевых действий между правительством [Сирии] и вооруженной оппозицией, которая отмежевалась от террористов, - сказал он. - Если инициативы о зонах деэскалации будут реализованы, то мы будем иметь, наконец-то, впервые ситуацию, когда произойдет размежевание между участниками режима прекращения боевых действий и террористами, а также теми, кто с террористами заодно, если они не хотят присоединяться к прекращению огня".

Налаживание диалога Еврокомиссии с ЕврАзЭС

Лавров также заявил, что Россия ждет ответа Еврокомиссии (ЕК) на предложения по налаживанию диалога с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС). По словам министра, Москва заинтересована в том, чтобы отношения РФ с Евросоюзом вернулись на путь нормального развития. "Привержены тем инициативам, тем оценкам, которые были переданы год назад [председателю ЕК] Жан-Клоду Юнкеру в ходе его встречи с президентом [России Владимиром] Путиным на полях Петербургского международного экономического форума, - отметил Лавров. - Ожидаем ответа на эти предложения, также, что и Еврокомиссия отреагирует на предложения о налаживании рабочих контактов с Евразийской экономической комиссией".

Перекрестный год русского и французского языков

Лавров сообщил, что Россия и Франция обсуждают проведение перекрестного года русского и французского языков и литературы в будущем году. "В этом году заканчивается перекрестный год российско-французского культурного туризма, а на будущий год обсуждаются параметры нового мероприятия - перекрестного года русского и французского языков и литературы", - сказал министр.

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Персоны
Ле Дриан, Жан-Ив Лавров, Сергей Викторович
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