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Лавров: нездоровые тенденции в исламе нужно нейтрализовать для борьбы с террором

Политика
20 июня, 23:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Министр иностранных дел РФ заявил, что для борьбы с терроризмом, должны объединиться все страны, в том числе мусульманские

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Нездоровые тенденции внутри ислама должны быть нейтрализованы для борьбы с террором, все мусульманские страны должны объединиться для противодействия этому злу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Если мы все действительно боремся с терроризмом, то планирование боевых действий всех участников этого процесса "на земле" должно быть нацелено именно на это, - обратил внимание он. - Иногда, анализируя то, как различные боевые структуры передвигаются, создается впечатление, что на их действия влияют попытки внести конфессиональный аспект".

"Мы убеждены, что те нездоровые тенденции внутри ислама, которые проявляются, в том числе и в Сирии, должны быть нейтрализованы, - подчеркнул Лавров. - Все должны объединиться для борьбы с терроризмом, в том числе все мусульманские страны".

По словам министра, последние осложнения в ряде мусульманских государств Россию не радуют. "Мы всячески поощряем нахождение компромиссов и будем приветствовать такие действия, которые позволят Лиге арабских государств и Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива быть едиными и обратить все свои возможности и силы на борьбу с общим для всех злом", - сказал глава МИД РФ.

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