Путин обсудит с президентом Бразилии тему наращивания экономических связей

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Бразилии Мишелом Темером. Главной темой станут экономические связи двух стран, по итогам встречи ожидается подписание нескольких документов.
Как сообщила пресс-служба Кремля, "планируется рассмотрение всего комплекса российско-бразильских отношений, особое внимание главы государств уделят наращиванию и диверсификации торгово-экономических связей, а также укреплению сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах". Речь пойдет и о ключевых региональных и международных проблемах, добавили в Кремле.
Темер, вступивший на пост президента менее года назад, впервые в этом качестве приехал в Москву. Во вторник он вместе с Путиным побывал в Большом театре на гала-концерте лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов.
На прошлой неделе президент Бразилии в статье в газете Estado De Sao Paulo написал о планах по расширению экономического взаимодействия с Москвой. Среди направлений сотрудничества он назвал энергетику, железнодорожный транспорт, инфраструктурные проекты, а также высказал заинтересованность в расширении доступа бразильских сельхозпродуктов на российский рынок.
В конце апреля на встрече со своим бразильским коллегой Раулем Жунгманном министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что Минобороны позитивно оценивает готовность президента Бразилии возобновить двусторонний диалог на всех уровнях и взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, включая военно-техническое сотрудничество.