МИД РФ: министерская сессия Совета государств Балтийского моря прошла в хорошей атмосфере

РЕЙКЬЯВИК /Исландия/, 21 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Сессия Совета государств Балтийского моря в Рейкьявике, впервые с 2013 года проведенная на уровне глав МИД, была успешной и проходила в хорошей атмосфере. Такую оценку состоявшейся во вторник встрече в беседе с корреспондентом ТАСС дал первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов.

"Атмосфера была хорошая. Вопросы практического сотрудничества в балтийском регионе обсуждались в неполитизированном ключе, - отметил собеседник агентства, представлявший Россию на министерской сессии в Исландии. - Расцениваем состоявшуюся сессию как успешную. Исландскому председательству удалось после четырехлетнего перерыва вернуться к практике проведения ежегодного итогового мероприятия Совета на министерском уровне".

По словам Титова, большинство стран - членов организации стремятся оградить ее работу от нежелательной геополитической конъюнктуры и в первую очередь решать вопросы, затрагивающие насущные потребности живущих в регионе людей.

"Это проблемы экологии, устойчивого роста, борьбы с преступностью, ядерной и радиационной безопасности, взаимодействия в сфере образовательного и культурного сотрудничества, - сказал Титов. - При проведении министерских сессий в ходе неформальных контактов на полях мероприятия открывается возможность и для диалога стран- соседей по многим другим темам, включая европейскую и международную повестку".

Титов подчеркнул необходимость "сопряжения усилий" действующих в регионе организаций - Арктического совета, Совета Баренцева/Евроарктического региона, Совета министров северных стран, форума "Северного измерения". По его словам, межправительственный диалог, площадки для которого создают данные организации, должен помочь найти наиболее эффективные модели развития для Балтийского региона. Российская делегация вновь подтвердила предложение о проведении на высоком уровне координационной встречи стран, председательствующих в этих структурах.

Совет государств Балтийского моря был учрежден 25 лет назад по инициативе руководителей МИД Германии и Дании как форум для содействия сотрудничеству в регионе, поддержания в нем стабильности и укрепления демократии. Членами Совета являются Дания, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония, а также Еврокомиссия.