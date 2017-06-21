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Генсек ОДКБ примет участие в инаугурации президента Сербии

Политика
21 июня, 2:35 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

Церемония инаугурации президента Сербии Александара Вучича состоится 23 июня

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ВЕНА, 21 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров примет участие в инаугурации президента Сербии Александара Вучича в Белграде. Об этом сообщил во вторник ТАСС. заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

"Мы получили приглашение со стороны администрации Сербии присутствовать на мероприятиях, связанных с вступлением в должность президента Сербии. В Белград едет наш генеральный секретарь Юрий Хачатуров. Там предусмотрена двустороння встреча с президентом Сербии", - рассказал Семериков.

По его словам, представители ОДКБ ранее провели ряд встреч с сербской стороной. "Я встречался с министром обороны и министром внутренних дел Сербии. Мы многие вопросы обговорили и президент в курсе этих вопросов", - отметил замгенсека ОДКБ.

"Мы взаимодействуем и есть желание у сербской стороны участвовать в наших мероприятиях, которые мы проводим по линии военных мероприятий в операциях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, миграции, в учениях "Гром". Все детали будут во время встречи обговариваться. Мы прорабатываем вопросы с подготовкой сербских специалистов в наших базовых учебных заведениях в России. Положительная идет дискуссия", - подчеркнул собеседник агентства.

Церемония инаугурации президента Сербии состоится 23 июня, на ней ожидаются делегации из всех стран Балканского региона, а также других государств. По данным Республиканской избирательной комиссии, премьер-министр Сербии Александар Вучич победил на президентских выборах в первом туре, набрав 55,08% голосов.

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