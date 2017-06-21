Генсек ОДКБ примет участие в инаугурации президента Сербии

Bloomberg: Иванку Трамп с мужем пригласили посетить Китай до визита президента СШАМеждународная панорама 21 июня, 2:46
Трехкратный обладатель "Оскара" Дэниэл Дэй-Льюис завершил актерскую карьеруКультура 21 июня, 2:07
Опрос: партия Меркель может рассчитывать на коалицию с либералами, СДПГ теряет голосаМеждународная панорама 21 июня, 1:59
СМИ: клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" обменяет Мозгова в "Бруклин"Спорт 21 июня, 1:57
Исполнитель теракта на вокзале в Брюсселе убитМеждународная панорама 21 июня, 1:52
Премьер Бельгии созвал заседание Совбеза после теракта на вокзалеМеждународная панорама 21 июня, 1:42
Васин: женская сборная России по баскетболу справедливо покинула чемпионат ЕвропыСпорт 21 июня, 1:29
Пентагон: Афганистан разрабатывает новый план противодействия талибамМеждународная панорама 21 июня, 1:11
СМИ: экс-премьер Израиля Ольмерт переведен из тюрьмы в госпиталь из-за боли в грудиМеждународная панорама 21 июня, 0:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕНА, 21 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров примет участие в инаугурации президента Сербии Александара Вучича в Белграде. Об этом сообщил во вторник ТАСС. заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.
"Мы получили приглашение со стороны администрации Сербии присутствовать на мероприятиях, связанных с вступлением в должность президента Сербии. В Белград едет наш генеральный секретарь Юрий Хачатуров. Там предусмотрена двустороння встреча с президентом Сербии", - рассказал Семериков.
По его словам, представители ОДКБ ранее провели ряд встреч с сербской стороной. "Я встречался с министром обороны и министром внутренних дел Сербии. Мы многие вопросы обговорили и президент в курсе этих вопросов", - отметил замгенсека ОДКБ.
"Мы взаимодействуем и есть желание у сербской стороны участвовать в наших мероприятиях, которые мы проводим по линии военных мероприятий в операциях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, миграции, в учениях "Гром". Все детали будут во время встречи обговариваться. Мы прорабатываем вопросы с подготовкой сербских специалистов в наших базовых учебных заведениях в России. Положительная идет дискуссия", - подчеркнул собеседник агентства.
Церемония инаугурации президента Сербии состоится 23 июня, на ней ожидаются делегации из всех стран Балканского региона, а также других государств. По данным Республиканской избирательной комиссии, премьер-министр Сербии Александар Вучич победил на президентских выборах в первом туре, набрав 55,08% голосов.