Шаманова пригласили посетить Ливию

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов получил приглашение посетить Ливию, решение пока не принято. Об этом сообщил в среду ТАСС сам депутат.
"Приглашение от своего ливийского коллеги, главы комитета по обороне парламента Ливии, посетить эту страну для переговоров о развитии двусторонних отношений и сотрудничества я получил, но решение о моей поездке пока не принято", - сказал Шаманов.
"Мы сейчас находимся в процессе принятия решения, возникшая ситуация обсуждается и в Госдуме, и в Министерстве иностранных дел, поскольку речь идет о целом ряде требующих уточнения вопросов, касающихся общей государственной позиции. Когда будет определена единая государственная позиция, тогда и будет принято решение", - пояснил глава комитета.