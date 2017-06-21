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Шаманова пригласили посетить Ливию

Политика
21 июня, 8:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Отмечается, что решение пока не принято

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов получил приглашение посетить Ливию, решение пока не принято. Об этом сообщил в среду ТАСС сам депутат.

"Приглашение от своего ливийского коллеги, главы комитета по обороне парламента Ливии, посетить эту страну для переговоров о развитии двусторонних отношений и сотрудничества я получил, но решение о моей поездке пока не принято", - сказал Шаманов.

"Мы сейчас находимся в процессе принятия решения, возникшая ситуация обсуждается и в Госдуме, и в Министерстве иностранных дел, поскольку речь идет о целом ряде требующих уточнения вопросов, касающихся общей государственной позиции. Когда будет определена единая государственная позиция, тогда и будет принято решение", - пояснил глава комитета.

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Персоны
Шаманов, Владимир Анатольевич
Страны
Ливия Россия
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