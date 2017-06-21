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Памфилова призвала партии не злоупотреблять лояльностью ЦИК и внимательнее читать законы

Политика
21 июня, 10:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

По словам главы ЦИК, некоторые партии выдвигают кандидатов на выборы с нарушениями, в частности, не уведомляя избирком о мероприятиях по выдвижению или игнорируя возрастной ценз для кандидатов

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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что некоторые партии выдвигают кандидатов на региональные выборы с нарушениями, в частности, не уведомляя избирком о мероприятиях по выдвижению или игнорируя возрастной ценз для кандидатов.

Выступая в среду на заседании ЦИК, она отметила, что ведомство настроено на "максимальную лояльность ко всем участникам избирательного процесса" и неоднократно просило, чтобы избирательные комиссии всех уровней проводили учебу для представителей партий, оказывали им методическую, консультационную помощь. "Но мы не можем не обратить внимание партий на то, что наша лояльность должна находиться исключительно в рамках закона, чтобы ей не злоупотребляли", - подчеркнула Памфилова.

Она сообщила, что региональное отделение "одной из крупных и очень опытных в избирательном процессе партии" провело партийное мероприятие по выдвижению кандидатов, не уведомляя при этом соответствующую избирательную комиссию.

Также "одна из довольно заметных партий", по ее словам, провела в Москве съезд, на котором по одному из регионов выдвинула кандидата на должность губернатора в возрасте 28 лет, "хотя в региональном законодательстве для кандидатов на должности высших должностных лиц установлен возрастной ценз в 30 лет".

"Возникает вопрос, что это за юридическая служба у партии, когда юристы не знают элементарных основ проведения избирательных кампаний", - сказала Памфилова. Она отметила, что это предупреждение - "звоночек", чтобы партии "все-таки обращали внимание на законы".

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Памфилова, Элла Александровна
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