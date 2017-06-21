ЦИК РФ передал мандат Сафина секретарю Чувашского отделения "Единой России" Малову

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Центризбирком России в среду передал мандат депутата Госдумы, ставший вакантным после сложения полномочий Маратом Сафиным, секретарю регионального отделения "Единой России" в Чувашии Николаю Малову. Соответствующее постановление было принято на заседании комиссии.
"Передать вакантный мандат депутата Государственной думу зарегистрированному кандидату Малову Николаю Владимировичу", - говорится в постановлении.
Известный теннисист Марат Сафин был депутатом Госдумы шестого созыва, в седьмой созыв палаты он избрался по списку региональной группы "Единой России", объединяющей Марий Эл, Мордовию, Чувашию и Нижегородскую область. В конце мая он написал заявление о досрочном сложении полномочий.
Позже Сафин пояснил, что сдал депутатский мандат в связи со своим включением в Международный зал теннисной славы и появившимися в связи с этим перспективами. При этом Сафин принял предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина и стал его советником на общественных началах по вопросам спорта.