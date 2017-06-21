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Рогозин благодарен скептикам и Западу, подтолкнувшим политику импортозамещения в РФ

Политика
21 июня, 10:24 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, июня. /ТАСС

"Санкционная интервенция", по словам вице-премьера, помогла "правильным силам овладеть промышленностью"

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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Михаил Метцель/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин поблагодарил скептиков и Запад, инициировавший антироссийские санкции, за помощь в раскручивании политики импортозамещения.

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"Я хотел бы еще раз поблагодарить авторов санкций, это некая Антанта, со своей санкционной интервенцией, которая помогла правильным силам овладеть промышленностью и принять на себя будущее в развитии нашей промышленности", - сказал он, выступая на пленарном заседании V международного форума "Технопром".

Вице-премьер отметил, что по линии комиссии по импортозамещению прикладываются большие усилия к тому, чтобы развернуть закупочную политику российских компаний и ведомств в сторону российского производства. "Эти работы встречают сопротивление внутри страны. Доска привычек, нежелание перестраиваться, - сказал он. - Но как ни странно, помощь к нам пришла извне, от тех, кто придумал санкции. Санкционная политика сегодня помогает нам преодолевать сопротивление скептиков". Рогозин также отметил, что лозунг "Делай в России!" - это теперь "наш флаг на полях борьбы за новую промышленную революцию, и этот флаг должен на равных стоять рядом с российским официальным триколором".

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Темы
Санкции в отношении России Процесс импортозамещения в РФ
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