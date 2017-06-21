Рогозин благодарен скептикам и Западу, подтолкнувшим политику импортозамещения в РФ

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НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин поблагодарил скептиков и Запад, инициировавший антироссийские санкции, за помощь в раскручивании политики импортозамещения.
"Я хотел бы еще раз поблагодарить авторов санкций, это некая Антанта, со своей санкционной интервенцией, которая помогла правильным силам овладеть промышленностью и принять на себя будущее в развитии нашей промышленности", - сказал он, выступая на пленарном заседании V международного форума "Технопром".
Вице-премьер отметил, что по линии комиссии по импортозамещению прикладываются большие усилия к тому, чтобы развернуть закупочную политику российских компаний и ведомств в сторону российского производства. "Эти работы встречают сопротивление внутри страны. Доска привычек, нежелание перестраиваться, - сказал он. - Но как ни странно, помощь к нам пришла извне, от тех, кто придумал санкции. Санкционная политика сегодня помогает нам преодолевать сопротивление скептиков". Рогозин также отметил, что лозунг "Делай в России!" - это теперь "наш флаг на полях борьбы за новую промышленную революцию, и этот флаг должен на равных стоять рядом с российским официальным триколором".