Глава ЦИК раскритиковала региональные избиркомы за отписки по жалобам

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Региональные избирательные комиссии стали хуже работать с жалобами и обращениями, часто они направляют в ответ формальные ответы, не содержащие результатов проверки, заявила в среду председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
"К сожалению, в последнее время мы отмечаем заметное снижение уровня работы комиссий по рассмотрению поступающих жалоб и обращений", - сказала она на заседании.
Глава ЦИК признала, что избиркомы перегружены из-за технических новаций избирательного процесса, в частности QR-кодов на итоговых протоколах, и изменений избирательного законодательства в части голосования по месту пребывания без открепительных удостоверений.
"Очень много новшеств, новых проблем, которыми мы с вами плотно занимаемся. Но эти все новые задачи, которые мы на себя взвалили и обязаны делать, не должны проводиться в ущерб нашей постоянной системной работе, и одним из важнейших элементов этой работы является вовремя и не формальное, грамотное рассмотрение жалоб и обращений, которые поступают от избирателей и кандидатов", - подчеркнула Памфилова.
Она отметила, что на запросы ЦИК, которые ведомство направляет по поступающим жалобам в региональные избиркомы, зачастую приходят "формальные ответы, по которым даже нельзя определить, проводилась ли какая-то проверка".
ЦИК сделает постоянной практику направления своих представителей в регионы для оперативного разбирательства жалоб, во вторник сотрудник аппарата комиссии отправился в Челябинскую область в связи с жалобами членов территориального избиркома, сообщила Памфилова.
На заседании Центризбиркома она подчеркнула, что формальный подход региональных избиркомов к рассмотрению обращений недопустим. "И если (региональная - прим. ТАСС) комиссия не может или не хочет разобраться с обстоятельствами, указанными в обращении, мы будем брать эту функцию на себя и реагировать, включая выезд на место", - сказала Памфилова.
Она подчеркнула, что такая практика станет постоянной, будет "сквозной контроль". "Десант" высадится и посмотрит в рамках своей компетенции", - заявила глава ЦИК.
Памфилова сообщила, что накануне в ЦИК поступила коллективная жалоба от членов Верхнеуральской территориальной избирательной комиссии Челябинской области. Они заявили, что руководство района оказывает на них давление, чтобы принудить к увольнению секретаря комиссии.
"Для нас эта ситуация показалась достаточно тревожной, мы оперативно командировали вчера в Челябинскую область заместителя начальника управлений по вопросам организации избирательного процесса для детального изучения на месте всех обстоятельств. Будем делать выводы по итогам этой поездки", - сказала Памфилова.
Подобная практика с выездом членов ЦИК и сотрудников аппарата комиссии в регионы, откуда поступали жалобы, применялась прошлым летом во время думской избирательной кампании.
Центризбирком распорядился выделить Рязанской области 60 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и 100 комплексов Саратовской области для выборов, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября. Соответствующее постановление было принято в среду на заседании комиссии.
"Выделить для использования при голосовании на выборах, проводимых в единый день голосования 10 сентября, избирательной комиссии Рязанской области дополнительно 60 КОИБов для использования при голосовании на выборах губернатора; избирательной комиссии Саратовской области дополнительно 100 КОИБов для использования при голосовании на выборах губернатора и депутатов Саратовской областной думы", - говорится в постановлении.
С просьбой выделить дополнительные технические средства для подсчета голосов в ЦИК обращались избирком Рязанской области и врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев.