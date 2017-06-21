Администрация Кузбасса подтвердила информацию об операции Тулееву

КЕМЕРОВО, 21 июня. /ТАСС/. Операция на позвоночнике, действительно, была проведена губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, подтвердили в среду ТАСС в пресс-службе областной администрации.

Во вторник депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин ("Единая Россия"), ссылаясь на собственные источники информации из региона, сообщил ТАСС, что Тулеев проходит реабилитацию после проведенной операции.

"Губернатору Кемеровской области, действительно, была проведена операция на позвоночнике", - отметили в пресс-службе областной администрации.

73-летний Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область с июля 1997 году. В мае-июне этого года стали появляться слухи об его уходе с должности, порожденные долгим отсутствием политика на публике.

Так, 9 мая он не участвовал в мероприятиях празднования Дня Победы. 22 мая пресс-служба областной администрации сообщила, что губернатор ушел в 10-дневный отпуск. Затем стало известно о продлении отпуска до 16 июня. В понедельник, 19 июня, в областной администрации сообщили, что Тулеев вновь продлил отпуск, однако на этот раз дата его завершения не называлась.