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Встреча Путина и Темера. Видеотрансляция

Политика
21 июня, 16:02 UTC+3

Президенты России и Бразилии обсуждают экономические связи двух стран, по итогам встречи ожидается подписание нескольких документов

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Мишел Темер и Владимир Путин

Мишел Темер и Владимир Путин

© Алексей Никольский/ТАСС

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с президентом Бразилии Мишелом Темером. Главной темой встречи стали экономические связи двух стран, по итогам встречи ожидается подписание нескольких документов. Также лидеры двух стран обсуждают ключевые региональные и международные проблемы. 

Темер, вступивший на пост президента менее года назад, впервые в этом качестве приехал в Москву. Во вторник он вместе с Путиным побывал в Большом театре на гала-концерте лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов.

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Визит президента Бразилии в Россию
Персоны
Темер, Мишел Путин, Владимир Владимирович
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