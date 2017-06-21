Встреча Путина и Темера. Видеотрансляция

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с президентом Бразилии Мишелом Темером. Главной темой встречи стали экономические связи двух стран, по итогам встречи ожидается подписание нескольких документов. Также лидеры двух стран обсуждают ключевые региональные и международные проблемы.

Темер, вступивший на пост президента менее года назад, впервые в этом качестве приехал в Москву. Во вторник он вместе с Путиным побывал в Большом театре на гала-концерте лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов.